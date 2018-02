Corinthians inicia venda de ingressos para primeiros jogos na Arena em 2018

O Corinthians iniciou nesta segunda-feira a vender ingressos para seus primeiros jogos na Arena em 2018. O estádio não foi utilizado nas primeiras partidas do ano para troca e manutenção do gramado.

+ Junior Dutra ganha elogios e deve ter sequência como titular no Corinthians

Os primeiros compromissos do time em casa serão todos pelo Campeonato Paulista. Contra o São Bento no dia 14, Palmeiras no dia 24 e Mirassol no dia 7 de março.

O Corinthians fez seus três primeiros jogos como mandante deste ano no estádio do Pacaembu. Estreou com derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, e depois derrotou a Ferroviária e o São Paulo, ambos por 2 a 1.

Mesmo sem jogar em seu estádio, o time tem uma boa média de público pagante atuando como mandante, 23,6 mil, atrás apenas de Cruzeiro (33,5 mil) e Palmeiras (32 mil). As três equipes mandaram três jogos neste início de temporada.

Para os duelos em casa, sócios beneficiados e do plano Meu Amor já puderam garantir ingressos já nesta segunda. As demais categorias do programa de sócios-torcedores alvinegro poderá comprar os ingressos a partir das 15h desta terça.

Os ingressos vão de R$ 26 a R$ 133 dependendo da quantidade de jogos e do plano a que o torcedor aderiu. Há descontos de até 50% para compra de ingressos para as três partidas.