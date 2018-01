Corinthians insiste na contratação de Abel Braga Apesar de já ter ouvido um "não", o Corinthians continua tentando tirar Abel Braga do Internacional. O técnico que foi campeão mundial com o clube gaúcho no ano passado continua no topo da lista de prioridades da diretoria corintiana. Os outros nomes seriam Paulo Autuori (Cruzeiro), Tite (sem clube) e Renato Gaúcho (Vasco). A eliminação do Inter na primeira fase do Campeonato Gaúcho - perdeu por 2 a 1 para o Veranópolis, na quarta-feira à noite - animou ainda mais os dirigentes do Corinthians. A torcida agora é para que o time não se classifique para a próxima fase da Libertadores. ?Vamos aguardar a semana que vem?, disse nesta quinta-feira Renato Duprat, homem-forte do futebol corintiano. Na próxima terça-feira, o Inter enfrenta o Emelec, no Equador, e precisa vencer para seguir vivo na Libertadores. O contrato de Abel Braga vai até dezembro deste ano. O técnico garante que vai cumpri-lo até o final e o clube diz que não o libera antes disso. Mas a eliminação na competição continental - logo depois do fracasso no Campeonato Gaúcho - poderia precipitar a saída do treinador, abrindo a possibilidade para o Corinthians. ?Queremos um técnico que aproxime as categorias de base com o profissional. Alguém que tenha a cara do Corinthians e que saiba lidar com a pressão?, explicou Duprat, admitindo que Abel Braga tem essas características. A efetivação de Zé Augusto, técnico dos juvenis que está como interino do time profissional e vai estar no banco no jogo de sábado, diante do América, foi totalmente descartada. ?Ele é um excelente profissional, de quem os jogadores gostam muito?, desconversou Duprat. ?Mas ele vai fazer outro trabalho no clube.? Tite, outro nome que faz parte da lista corintiana, afirmou nesta quinta-feira que gostaria de voltar a dirigir o time. ?Não quero fazer parecer que estou me oferecendo?, disse o treinador, por telefone, de Porto Alegre. ?As lembranças que eu tenho do trabalho lá são muito boas.? Tite foi o primeiro técnico do Corinthians desde que a MSI assumiu o futebol do clube, em 2004, e saiu após desentendimento com o iraniano Kia Joorabchian, então responsável pelo comando do futebol corintiano. ?Mas não tenho mágoa nenhuma?, garantiu. Tite viajou recentemente para Dubai, na Arábia Saudita, onde visitou o Al Nassr, clube que também quer contratá-lo. O técnico tem até o dia 15 de abril para responder se vai mesmo para o futebol saudita, mas decidiu esperar até o fim do prazo para anunciar sua decisão. ?Estão terminando os estaduais, a Copa do Brasil. O mercado aqui está aquecido, e minha prioridade é continuar no País?, justificou. Renato Gaúcho é mais uma das opções para assumir o Corinthians. Com a eliminação do Vasco na Copa do Brasil (derrota por 2 a 1 para o Gama, quarta-feira, no Maracanã), o emprego dele está em risco. ?Estou feliz aqui, a diretoria é que sabe do meu futuro?, avisou o treinador, mostrando não estar muito disposto a deixar São Januário.