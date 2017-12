Corinthians insuperável na Copa FPF O Corinthians continua insuperável na Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Neste domingo cedo, em Bragança Paulista, venceu o Bragantino por 2 a 1, ampliando sua vantagem no Grupo 3, onde tem a liderança e soma 16 pontos. Os dois gols corintianos foram marcados por Nilton. O primeiro gol saiu aos 44 minutos do primeiro tempo e o segundo aos 25 minutos da etapa final. Barão, de falta, descontou para o time da casa, aos 37 minutos. A vitória deixou o Corinthians com quatro pontos a mais do que o Guarani, que sábado à noite venceu o Palmeiras por 2 a 0. O Ituano, em casa, foi surpreendido pela Portuguesa e derrotado por 2 a 0. Pelo Grupo 1, o Rio Claro, jogando fora de casa contra o lanterna Sertãozinho e empatou por 1 a 1. Agora, divide a liderança com o Comercial, ambos com 12 pontos. Atrás deles está a Ferroviária, que permaneceu com 10 pontos ao perder por 2 a 1 para o Botafogo, em Ribeirão Preto. No Grupo 4, o EC Osasco chegou aos 12 pontos ao empatar por 0 a 0 com o Nacional, mas agora está sendo seguido de perto pelo Grêmio Barueri, que venceu por 3 a 0 o Santos, na Vila Belmiro. Confira os resultados da sétima rodada da primeira fase: Sábado - Comercial 2 x 0 XV de Piracicaba; Juventus 1 x 2 São Paulo; Guarani 2 x 0 Palmeiras; e Noroeste 2 x 0 Marília. Domingo - Botafogo 2 x 1 Ferroviária; Ituano 0 x 2 Portuguesa; Bragantino 1 x 2 Corinthians; Taquaritinga 1 x 3 Mirassol; Araçatuba 1 x 1 Oeste; EC Osasco 0 x 0 Nacional; Santos 0 x 3 Grêmio Barueri; e Sertãozinho 1 x 1 Rio Claro. Confira a classificação da primeira fase: Grupo 1) 1.º - Comercial, 12 pontos (4 vitórias); 2.º - Rio Claro, 12 pontos (3 vitórias); 3.º - Ferroviária, 10; 4.º - XV de Piracicaba, 8; 5.º - Botafogo, 7; 6.º - Matonense, 3 (1 vitória); 7.º - Sertãozinho, 3 (nenhuma vitória). Grupo 2) 1.º - Rio Preto, 13 pontos; 2.º - Noroeste, 10 (3 vitórias, saldo de gols 3) ; 3.º - Mirassol, 10 (3 vitórias, saldo de gols 2); 4.º - Oeste, 10 (2 vitórias); 5.º - Taquaritinga, 6; 6.º Marília, 5; 7.º - Araçatuba, 3. Grupo 3) 1.º - Corinthians, 16 pontos; 2.º - Guarani, 12; 3. - Ituano, 11; 4.º - Independente, 9; 5.º - Portuguesa, 6; 6.º - Palmeiras, 4; 7.º - Bragantino, 3. Grupo 4) 1.º - EC Osasco, 12 pontos; 2.º - Grêmio Barueri, 11; 3.º - Juventus, 10; 4.º - Nacional, 8; 5.º - Santos, 7; 6.º- Inter de Limeira, 5; 7.º - São Paulo, 4.