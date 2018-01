Corinthians: interesse no exterior A atenção despertada pelos milhões da MSI investidos no Corinthians chegou ao Exterior. O time tem vários convites para fazer amistosos na Europa. Teve de recusar a maioria por causa do Campeonato Brasileiro. A Nike estava querendo levar o time para um torneio entre as equipes patrocinadas pela marca na Europa, pouco antes do início dos campeonatos europeus. O Olympique de Lyon também quer levar a ?equipe de Tevez?. Mas a proibição da CBF de que clubes brasileiros façam amistosos durante o Brasileiro virou um obstáculo impossível de ser ultrapassado. Os dirigentes de outros clubes estão atentos a privilégios concedidos ao Corinthians. É o caso da diretoria do São Paulo, que desperdiçou US$ 3 milhões ao deixar de participar da Copa da Paz na Coréia do Sul, em 2003. Sentindo o interesse de empresários atrás de amistosos dentro do Brasil, o presidente Alberto Dualib levou ao presidente da MSI, Kia Joorabchian, a proposta de formar um Corinthians B. "Seria bom porque várias cidades do interior paulista, do Norte e do Nordeste gostariam de ver o Corinthians jogando. E seria uma maneira excelente de deixar em atividade todos os atletas do elenco", discursa Dualib. Só que a MSI tem sérias dúvidas em relação à sugestão do presidente corintiano. O motivo: sem as estrelas, disputando o Brasileiro, o interesse seria quase nenhum. E a cota a ser cobrada, mínima. Há na verdade a necessidade da dispensa de alguns atletas antes do início do Brasileiro. O atual elenco tem 37 jogadores. O técnico Passarella gostaria de trabalhar com, no máximo, 25 atletas. O fenômeno é o mesmo que atrapalhou demais Tite no ano passado. Acontece que os reforços da MSI inflaram o elenco não apenas financeiramente, mas no número de atletas. Kia continua ouvindo propostas de interessados em patrocinar a camisa do Corinthians. Depois de disputar o Campeonato Paulista com ela em branco, o iraniano acredita que no Brasileiro o clube precisa lucrar. O preço ainda é alto: US$ 4 milhões por ano. Alguns bancos são os principais interessados. A MSI continua garantido que Mascherano e Vágner Love estarão jogando o Brasileiro no Parque São Jorge. "Temos tudo apalavrado. Estamos só esperando chegar o Brasileiro", jura Kia Joorabchian.