Corinthians irá treinar no Monumental de Nuñez O Corinthians realiza na tarde desta terça-feira um treino no Estádio Monumental de Nuñez, onde acontecerá o jogo de quarta, contra o River Plate, pelas oitavas-de-final da Copa da Libertadores. Será apenas para reconhecer o gramado, pois o time já está escalado e armado pelo técnico Ademar Braga. A delegação do Corinthians chegou a Buenos Aires na segunda-feira. E, no mesmo dia, já realizou um treino no campo do Arsenal, um time da primeira divisão da Argentina. Mas, para despistar os argentinos, os jogadores chegaram até a jogar com as mãos durante o treinamento. Como não terá o lateral-esquerdo Gustavo Nery, ainda contundido, Ademar Braga escalou o time do Corinthians com: Silvio Luiz; Coelho, Betão, Marcus Vinícius e Rubens Júnior; Marcelo Mattos, Mascherano, Ricardinho e Carlos Alberto; Nilmar e Tevez. O jogo entre Corinthians e River Plate acontece às 21h45 desta quarta-feira, com transmissão da Globo. Depois disso, os dois times voltam a se enfrentar no dia 4 de maio, no Pacaembu.