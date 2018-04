Corinthians já fatura com marketing sobre Roberto Carlos O Corinthians já começou a explorar comercialmente a marca de Roberto Carlos. Nesta segunda-feira mesmo já estavam à venda nas lojas Poderoso Timão a camisa oficial do Corinthians com o nome do jogador nas costas e um bonequinho do lateral-esquerdo, igual ao que foi feito para Ronaldo e que custa R$ 80.