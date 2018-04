Corinthians já pensa no Atlético-PR Não houve nem tempo de comemorar. Assim que acabou o jogo em Campinas, com mais uma vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o técnico Tite reuniu os jogadores e alertou. "Vencemos a batalha, mas ainda teremos outras pela frente." Era o sinal para que todos tivessem cautela nas comemorações porque o time terá outro confronto importante, domingo, fora de casa quando enfrenta o Atlético-PR, em Curitiba. "Não há segredo, mas sempre a mesma determinação de ter muita humildade e respeito ao adversário. Ninguém vence sem luta e também não vencemos por acaso. Acho que os jogadores têm méritos nestas vitórias, porque estão se aplicando ao máximo", disse o técnico corintiano. Ele reconheceu que o time campineiro esteve melhor no segundo tempo, mas enalteceu o espírito de luta de seu time. "Era um jogo de paciência. Tocamos a bola, esfriamos o adversário e seguramos o resultado." E concluiu. "O Corinthians quer fazer seu melhor trabalho, não foi tão bem mas fez o suficiente para vencer." O goleiro Fábio Costa se manteve invicto diante do Guarani, agora com seis vitórias e dois empates. Ele deixou o campo, outra vez, sem tomar gol e como um dos responsáveis pela vitória por ter feito grandes defesas. Quando não segurou, a sorte ajudou. "Acho que isso faz parte também." O objetivo do grupo é continuar subindo para ficar entre os quatro primeiros colocados para ter uma vaga na Taça Libertadores da América de 2005. "O objetivo foi cumprido", resumiu Gil. O time já tem 47 pontos, em sétimo lugar. Do lado do Guarani, a esperada "choradeira" do lanterninha que não vence há dez jogos. Todos acharam o resultado injusto e, desta vez, reclamaram muito da arbitragem. O lance crítico teria ocorrido aos 27 minutos, quando Harison foi derrubado dentro da área por Fabinho, num pênalti, mas que o juiz Romildo Correa marcou a falta fora da área.