Corinthians já prepara um Plano B Enquanto negocia com o Lemon Bank novo contrato de patrocínio para a próxima temporada, a Sport Marketing Agency (SMA), comandada por Carla Dualib, neta do presidente do Corinthians, Alberto Dualib, cuida também de uma espécie de Plano B. O alvo é a empresa americana Pizza Hut, que já é parceira da equipe de basquete corintiana e é séria candidata a entrar também no Futebol. Por trás de tantas reuniões, contatos e propostas formalizadas está um autêntico clima de desespero da diretoria diante da proximidade do fim de ano. Com o caixa vazio, os cartolas sentem calafrios cada vez que ouvem a palavra "dezembro". Não há dinheiro para bancar as despesas básicas, como 13.º salário e as férias dos atletas e funcionários. Uma vez que o cenário é crítico, é preciso estar sempre com negociações encaminhadas. Nos bastidores do clube, os cartolas admitem quase tudo, menos terminar a atual temporada sem um parceiro forte, que auxilie o clube a equilibrar seu caixa. Assim, esperar pelo término de uma negociação para iniciar outra é comportamento considerado impraticável. "Além do Lemon, a Carla já conversou com uns cinco ou seis outros bancos", afirmou pessoa que acompanha as negociações.