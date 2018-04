Corinthians já tem 30 mil ingressos vendidos para final do Paulistão

SÃO PAULO - A torcida corintiana já comprou 30.500 ingressos para o primeiro jogo da final do Paulistão, contra o Santos, domingo, no Pacaembu. Como o mando é do Corinthians, serão reservadas apenas duas mil entradas para os santistas, que começam a ser vendidas apenas nesta quinta-feira - na partida de volta da decisão, marcada para o dia 19 de maio, na Vila Belmiro, a situação entre os dois clubes se inverte.

Por enquanto, a venda de ingressos do Corinthians está restrita aos sócios do programa Fiel Torcedor - a exclusividade acaba somente na noite desta quinta-feira. E a procura nos dois últimos dias tem sido grande, o que deve esgotar a carga de cerca de 35 mil bilhetes destinada aos corintianos.

Para os torcedores corintianos, não há mais ingressos disponíveis nas arquibancadas. Os bilhetes que restam são para cadeira laranja (R$ 70,00), numerada (R$ 100,00) e setor VIP (R$ 180,00). Se ainda não estiveram esgotadas, as entradas serão vendidas nas bilheterias a partir de sexta-feira.

No caso dos torcedores santistas, a venda começa nesta quinta-feira e, diante da pequena carga disponível, será destinada apenas aos sócios do clube. O ingresso vai custar R$ 40,00 e será comercializado em dois pontos específicos: na Vila Belmiro e no Ginásio do Ibirapuera.