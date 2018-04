Corinthians já tem dois rivais definidos na Libertadores

Com a vitória sobre o Figueirense e a derrota do Fluminense, a briga pelo título ficou entre Corinthians e Vasco, o que faz com que ambas as equipes estejam automaticamente classificadas para a fase de grupos da Libertadores. Como o time carioca já havia conquistado a vaga como campeão da Copa do Brasil, sendo denominado 'Brasil 3' no sorteio, a equipe paulista foi definida como 'Brasil 2'.

Desta forma, o Corinthians estará no Grupo 6 da Libertadores de 2012, como cabeça de chave. Seus adversários serão Deportivo Táchira, da Venezuela, Cruz Azul, do México, além do campeão do Torneio Clausura do Paraguai. Neste momento, seria o Libertad, que lidera a competição a quatro rodadas para o fim, mas equipes como Olimpia, Cerro Porteño e Nacional também estão na briga.

No entanto, por enquanto, nem jogadores nem torcedores querem saber da competição continental, já que a equipe paulista está a um empate de se sagrar campeã nacional. Se não perder para o Palmeiras na última rodada, domingo, o Corinthians conquistará seu quinto título brasileiro.