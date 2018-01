Corinthians já tem Liédson e Vampeta Demorou, mas finalmente Liédson fez seu primeiro treino com os jogadores do Corinthians na tarde de hoje. O atacante assinou contrato com o clube pela manhã e, humilde, preferiu não se considerar titular. "Vou disputar a posição e a escolha fica a critério do Geninho", disse o jogador que terá Deivid, Gil, Leandro e Lucas como companheiros de posição. Liédson disse que está treinando desde quinta-feira, a pedido da comissão técnica do Corinthians, que quer o jogador integrado ao grupo o mais cedo possível. "Acredito que em uma semana já terei boas condições de jogo", afirmou o atacante, que deverá ficar no clube por um ano, se não houver proposta do exterior no fim do semestre. Os direitos federativos continuam com o Prudentópolis (70%) e Coritiba (30%). O atacante preferiu não mostrar rancor para com o Flamengo, apesar do desgaste em liberá-lo. "Entendo que o clube tenha tentado me segurar porque fiz um bom Campeonato Brasileiro", afirmou Liédson. Segundo ele, o impasse na liberação, no qual a justiça chegou a ser acionada, fez com que, em alguns momentos, chegasse a ter dúvidas sobre a transferência para o Corinthians. Sorte - Natural de Cairú, Bahia, Liédson revelou que a sorte o ajudou na carreira. Até 1999, o jogador, hoje com 25 anos, trabalhava de repositor em um supermercado em Valença (BA) e jogava apenas como amador. "Disputei o campeonato intermunicipal por Valença e recebi um convite para fazer um teste no Poções. Como não tinha nada a perder - estava desempregado - aceitei e acabei sendo aprovado." O atacante conta que se ainda estivesse empregado na época em que recebeu a proposta do Poções, provavelmente não teria arriscado. Mas esta não foi a única novidade do dia. Vampeta voltou hoje aos treinos depois de renovar o seu contrato. O jogador abriu mão de 25% de seu salário para permanecer no clube e espera estar em condições de jogo em uma semana. "Acho que na verdade só estou quatro dias atrasado, já que todo trabalhador tem direito a 30 dias de férias." Para Geninho, a integração da dupla diminuiu suas preocupações com relação ao time. "Acho que agora só falta um meia", diz o técnico, que não confirmou que o atleta pretendido é Jorge Wagner, do Cruzeiro. "A idéia é ter um jogador de armação que vai para frente." O treinador não quis comentar a possibilidade de contratar mais um goleiro uma vez que Gléguer acertou sua transferência por empréstimo para a Portuguesa. "Colocaram palavras na minha boca e não quero comentar mais sobre esse assunto", disse o técnico ao comentar a permanência de Doni e uma possível contratação do goleiro Tavarelli. O treinador, no entanto, admitiu que poderá ficar apenas com os três goleiros - Doni, Rubinho e Jonatas. "Na verdade tínhamos goleiro a mais", diz o treinador. Sobre uma possível transferência de Deivid, que quer aumento de salário, para o Cruzeiro, Geninho diz que gostaria de contar com o atacante. "Me parece que a disposição dele em sair não é tão grande." O jogador, no entanto, manteve o discurso dos últimos dias: ou tem aumento, ou não permanecerá no Corinthians.