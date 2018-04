Corinthians já tem time base para a próxima temporada

A boa campanha do Corinthians faz com que os jogadores fiquem mais valorizados, mas a diretoria corintiana tem motivos para comemorar em relação ao assunto, já que existem apenas cinco atletas com contrato até dezembro e eles já possuem situações praticamente definidas. Assim, a campanha positiva não deve valorizar uma possível renovação de contrato.

Dos cinco atletas com contrato curto, dois deles estão emprestados. Clayton veio do Atlético-MG e ainda não empolgou. Assim, a tendência é que ele deixe o clube ao final da temporada. O volante Paulo Roberto é outro que dificilmente renova contrato e a tendência é que ele retorne para o Sport em 2018.

Cristian está afastado e pode até deixar o clube ainda nesta temporada. Resta conseguir encontrar um clube interessado no volante de 34 anos, que ainda não disputou uma partida oficial nesta temporada.

Danilo e Pablo vivem momentos distintos. O meia está em fase final de recuperação física e pode voltar a jogar, após mais de um ano longe dos gramados, nas próximas rodadas. O jogador de 38 anos e a diretoria vão aguardar seu retorno aos gramados para decidir se ele se aposenta ao final do ano ou renova por mais um período para atuar, pelo menos, durante o Campeonato Paulista.

Quanto a Pablo, o zagueiro é o principal jogador do sistema defensivo corintiano e o clube negocia sua compra, mas a negociação se tornou uma novela. O Corinthians tem que pagar 1,2 milhão de euros (R$ 4,4 milhões)para ficar com o jogador, mas a negociação está travada. Existia uma possibilidade de um novo empréstimo, mas o clube francês mudou de ideia e recusou a oferta. Assim, os dirigentes tentam entrar em um acordo para definir uma forma do defensor permanecer no clube.

Confira o tempo de contrato de cada jogador do Corinthians:

GOLEIROS

Caíque - 31/12/2020

Cassio - 31/12/2019

Walter - 31/12/2019

LATERAIS

Fagner - 31/12/2018

Guilherme Arana - 31/12/2021

Léo Príncipe - 31/12/2019

Moisés - 31/12/2019

ZAGUEIROS

Balbuena - 31/12/2018

Léo Santos - 12/9/2020

Pablo - 31/12/2017

Pedro Henrique - 31/12/2019

Vilson - 31/12/2018

VOLANTES

Camacho - 31/7/2019

Cristian - 31/12/2017

Fellipe Bastos - 31/12/2019

Gabriel - 31/12/2020

Mantuan - 31/12/2020

Marciel - 31/12/2020

Paulo Roberto - 31/12/2017

Warian - 31/7/2019

MEIAS

Danilo - 31/12/2017

Giovanni Augusto - 31/12/2019

Jadson - 31/12/2018

Rodrigo Figueiredo - 31/12/2019

Rodriguinho - 31/12/2019

ATACANTES

Romero - 14/7/2019

Clayson - 31/12/2021

Clayton - 31/12/2017

Jo - 31/12/2019

Kazim - 31/12/2018

Carlinhos - 31/12/2020

Pedrinho - 31/12/2020