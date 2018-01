Corinthians já teme jogo contra o Santos Uma semana antes de enfrentar o Santos, o Corinthians já teme por um desastre na Vila Belmiro. A derrota para o Atlético-PR por 3 a 2 abalou a já fragilizada estrutura emocional da equipe de Juninho. Na saída do Pacaembu, neste domingo, vários jogadores se mostravam preocupados com o que pode acontecer no próximo domingo. Embora evitassem admitir. "A responsabilidade maior é do Santos", disse o capitão Rogério. "São eles que estão brigando pelo título, eles que têm a obrigação de vencer. O futuro do Corinthians no campeonato está praticamente definido. Nossas chances de chegar à Libertadores são modestas." As duas vitórias santistas (e por goleada) fora de casa tiram ainda mais a confiança corintiana. Além do rival ter feito 7 a 4 no Bahia e 4 a 0 no Coritiba, os atletas do Corinthians sabem que o Santos jogou muita bola. "Às vezes isso é até bom para motivar os nossos jogadores", analisou o técnico Juninho. "Se eu fosse um daqueles jogadores que estão entrando no time, iria gostar de ter a chance de enfrentar um adversário forte como o Santos." O drama do Corinthians vai muito além de sentir-se inferior ao adversário. Juninho tem sérios problemas para montar o time, que vai jogar sem a dupla de zaga titular, já que Anderson e Marquinhos receberam o terceiro cartão amarelo neste domingo. Jamelli também está suspenso, pela mesma razão. "Enfrentar o Santos na Vila Belmiro já seria difícil em qualquer situação", admitiu o goleiro Doni. "Mas sem a dupla de zagueiros titular nossas dificuldades serão bem maiores." Mais uma - A derrota deste domingo foi a segunda de Juninho como técnico do time principal, em três jogos. Na quarta-feira, tinha perdido para o Fluminense, no Maracanã. Mas o treinador não perdeu a confiança. "Não vou me descabelar por causa disso. Eu sabia que a situação era difícil. Não é nem mais nem menos do que eu pensava. Esses tropeços não me farão desanimar. Ainda quero vencer como técnico aqui no Corinthians."