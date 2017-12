Corinthians já vendeu 30 mil ingressos Trinta mil ingressos para o jogo Corinthians x Goiás, domingo em Goiânia, foram vendidos até o final da manhã desta quarta-feira, segundo informou a assessoria de imprensa do Goiás. Os bilhetes começaram a ser vendidos na tarde de ontem e, segundo as previsões da diretoria do clube goiano, deverão estar esgotados até o final da tarde de amanhã, Foram colocados 50 mil ingressos à venda. Destes, 6,4 mil haviam sido destinados a torcedores do Corinthians em São Paulo. Só que os dirigentes do Goiás apostam que a partida vai atrair muitos torcedores do time paulista na própria cidade de Goiânia, no interior do Estado, em Brasília e até do Triângulo Mineiro. Por conta disso, metade do estádio Serra Dourada será destinada aos alvinegros. De São Paulo deverá sair uma caravana gigantesca. Cerca de 80 ônibus partirão da sede da Gaviões da Fiel para percorrer 926 quilômetros até Goiânia - em 12 horas de viagem. ?Mesmo com essa distância, será a maior caravana do campeonato?, disse o vice-presidente da torcida organizada, Wildiner Rocha. Todos os vôos oferecidos pela BRA para Goiânia no dia do jogo estão lotados. Já existem listas de espera e a empresa deve disponibilizar vôos extras. ?Em função da lotação dos vôos, muitas pessoas estão programando a ida para Goiânia no sábado?, revelou Valter Onishi, gerente de vendas da companhia aérea.