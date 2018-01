Corinthians vende 60 mil ingressos para os 2 próximos jogos em casa

Embalado pelo bom momento que vive no Campeonato Brasileiro, o Corinthians deverá ter estádio lotado nas duas próximas partidas disputadas em casa na competição. Nesta segunda-feira, o clube anunciou que já vendeu um total de 60 mil ingressos, por meio do programa Fiel Torcedor, para os jogos válidos pela 30ª e 32ª rodadas da competição.

O Corinthians informou que já comercializou 27 mil entradas para o confronto diante do Goiás, no dia 15 de outubro, às 19h30, no Itaquerão. Já para a partida diante do Flamengo, que deverá ocorrer em 25 de outubro (a CBF ainda não confirmou as datas da 32ª rodada), o clube contabiliza 33 mil ingressos vendidos por antecipação.

No último domingo, no clássico contra o Santos, o Itaquerão teve um total de 41.748 pagantes e ficou perto de quebrar o recorde de público em jogos do time no estádio, que foi de 41.809 torcedores no confronto diante do Joinville, no domingo retrasado, em outro confronto realizado no horário das 11h.