Corinthians: Jô faz exames no CSKA O pai de Jô confirmou que Kia Joorabchian resolveu fazer sua 20.ª tentativa para contratar Vágner Love. Ficou sabendo porque seu filho, mesmo com o tornozelo direito imobilizado por causa de uma fratura, viajou na segunda-feira à noite para a Rússia. Acompanhado por um procurador, Jô foi fazer exames médicos no CSKA, time de Love. ?Eu não deveria falar. O pessoal do Corinthians me pediu. Mas não vou negar que meu filho viajou para a Europa. Não foi para Portugal. Foi para a Rússia?, disse Dario, pai de Jô. A viagem do atacante é um enorme indício de que as inúmeras negociações de Kia com a diretoria do CSKA finalmente parecem ter dado resultado. Desde o início do ano, quando a MSI assumiu seu interesse por Love, os dirigentes do CSKA avisaram que até aceitariam negociar o jogador. Só que exigiam a inclusão de Jô. Kia não sabia que o contrato do jovem atacante estava para terminar e ele não estava disposto a renovar com o Corinthians. O iraniano tomou um susto quando soube que a diretoria corintiana havia acertado a venda do jogador com o Benfica. Kia não poderia interferir porque Jô já era do Corinthians quando a MSI acertou sua parceria. O clube continuava com o poder de decisão. Com direito a 80% da multa contratual do atacante. Mas Kia considerou um desperdício simplesmente vender Jô ao Benfica. E tratou de, em segredo, retomar as negociações com o CSKA. A compra de Love está longe de ser efetivada. O CSKA exige a participação de Jô no negócio. O atacante tem muitas dúvidas se vale a pena ir para a Rússia já tendo tudo acertado com o Benfica. Seus empresários querem saber qual clube oferecerá a melhor oferta. A diretoria do CSKA quer saber da intensidade da fratura de Jô. E o atacante quer conhecer a infra-estrutura do clube russo. Desgastado com a negociação que se arrasta há quase um ano, Love prometeu à sua família não se envolver e não dar entrevistas até a transação estar fechada. Essa atitude ele já havia tomado em relação ao Santos. Se houver acordo, a negociação será concretizada apenas no próximo ano. Até lá, Jô ficará no Corinthians e Love no CSKA. ?Em 2006 eu quero estar no Brasil. No Brasil?, não cansa de repetir Vágner Love.