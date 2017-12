Corinthians: Jô vai jogar em Portugal O atacante Jô vai saber na segunda-feira se vai defender o Benfica ou o Porto na temporada européia que está começando agora. Um grupo de empresários portugueses ligados aos dois clubes adquiriu os direitos federativos do corintiano por US$ 5,250 milhões (R$ 12,705 mi), nesta sexta-feira à tarde. Jô deverá se despedir do Corinthians neste domingo, na partida contra o Botafogo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Ele começou a carreira no Parque São Jorge e estreou no time profissional aos 16 anos, sendo o jogador mais jovem a atuar no Corinthians. Jô está com 18 anos e era titular dos time der Márcio Bittencourt.