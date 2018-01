Corinthians joga em Bragança amanhã O Corinthians encerra sua preparação para a Copa Mercosul e Campeonato Brasileiro neste sábado, em outro jogo-treino contra o Bragantino, em Bragança Paulista. O time volta para São Paulo em seguida, onde haverá treinos em dois períodos na segunda-feira e na manhã de terça. Na tarde do dia 24, viaja para Santiago do Chile, onde enfrentará o Colo Colo, na quinta-feira. O Corinthians tem até o dia 24 para inscrever 30 jogadores. Por enquanto, apenas 19 estão integrados, incluindo dois contundidos: o goleiro Gléguer e o meia Andrezinho, ambos com dores na coxa. Apesar disso, o técnico Wanderley Luxemburgo garante estar otimista. "Sempre fui", justifica, admitindo que, com ou sem reforços, será cobrados por resultados favoráveis. Na preocupação em não fazer feio na estréia e pela falta de jogadores, ele optou por jogar com três zagueiros.