Corinthians joga 'fora de casa' pela primeira vez na Série B

O lema do rival mostra como será a partida deste sábado, às 16 horas: "No Frasqueirão, quem joga em casa é o ABC". Frasqueirão é o estádio, inaugurado há apenas dois anos, acanhado (foram 16 mil ingressos vendidos) e que será uma panela de pressão. Não à toa, Mano Menezes classificou o duelo como um dos mais difíceis da campanha na Série B do Brasileiro. Veja também: Classificação A diretoria do Corinthians considera a partida como o primeiro duelo fora de casa. Contra o Gama em Taguatinga, no sábado passado, 70% do estádio torcia pela equipe paulista."É o time do povo contra o time do povo. Mas o estádio é todo nosso", diz o presidente do ABC, Judas Gurgel. Dos 16 mil ingressos, o ABC garante que os corintianos ficarão com apenas 1,6 mil, justamente a cota obrigatória de 10%. "A torcida do ABC vai estar presente e apoiar seu time." O Alvinegro potiguar se considera uma equipe popular. O elitizado no Rio Grande do Norte é o América, também na disputa da Série B. E nessa briga elite x povão é que o apelido do ABC é Frasqueira, dado pelos americanos quando os jogos eram realizados no antigo campo Juvenal Lamartine e vários frascos ficavam jogados na geral, local da torcida do ABC. ABC Paulo Musse; Márcio Santos, Paulo César e Ben-Hur; Bosco, Márcio Hahn, Jean (Adelmo), Éder e Rogerinho; Waldir Papel e Neto Potiguar. Técnico: Ferdinando Teixeira. CORINTHIANS Felipe; Fábio Ferreira, William e Carlão; Alessandro, Fabinho, Eduardo Ramos, Douglas e Wellington Saci; Dentinho e Herrera. Técnico: Mano Menezes. Árbitro: Elmo Alves Cunha da Costa (GO). Estádio: Frasqueirão, Natal (RN) Horário: 16h00 Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: Globo e SporTV "Tenho certeza de que seremos pressionados pela torcida. Mas estou preocupado com o time deles, que mostrou ser bom ao empatar sem gol com o Avaí fora de casa", avaliou Mano Menezes. O ABC está invicto, assim como o Corinthians. Mas não foram duas vitórias. Houve um sucesso (Vila Nova) e um empate, ficando com quatro pontos. Vencendo neste sábado passa na frente e pode ser líder. Por isso a diretoria potiguar fez um último esforço tentando aumentar a capacidade do Frasqueirão, de 16 mil para 18 mil. Na verdade, 18 mil é a capacidade oficial do campo, mas o corpo de bombeiros autorizou dois mil a menos por segurança. O clube enviou um pedido por escrito, com um laudo feito por uma empresa particular contratada, aprovando 18 mil. Os dois mil a mais seriam sócios-torcedores. Até o início da noite não houve resposta e o o público deve ser o que já foi divulgado anteriormente. "Nossa torcida é imensa, mas não temos de achar que vamos atuar sempre em casa. Aqui eles torcem para o ABC. Será fora de casa", disse Fabinho, o único suspenso para o jogo contra o Botafogo que estará em campo hoje. Mano Menezes abusou do treino de cruzamentos ontem. Ele acha que o jogo será truncado e que pode vencer com uma bola parada.