Corinthians joga mal mas vence Fortaleza: 2 a 1 O Corinthians venceu o Fortaleza, por 2 a 1, hoje à tarde, em Fortaleza, mas o time voltou a jogar mal. O esquema com três zagueiros armado pelo técnico Geninho fracassou sem o apoio dos laterais. O Fortaleza pressionou na maior parte do tempo e só não venceu a partida porque nos últimos 20 minutos o treinador corintiano mexeu bem na equipe e consertou o seu erro de avaliação. O momento crítico para o Corinthians foi o primeiro tempo. O Fortaleza começou marcando forte e não dava espaço para o adversário sair jogando. Além disso, sem um meia para dividir a responsabilidade de armar as jogadas ofensivas, Jorge Wágner foi uma presa fácil para os dois volantes cearenses. Com isso, a bola praticamente não chegava até Liédson e Fumagalli no ataque. Quando o Corinthians conseguia passar do meio-de-campo, fazia com o jogador errado. Em vez de Rogério se apresentar pelo setor direito, quem aparecia por ali era o volante Fabiano. Nas quatro vezes em que ele funcionou como lateral, tentando cruzar, errou. Do outro lado, Kléber também atacou pouco. Sem a presença de Gil, que permaneceu em São Paulo, machucado, a única opção para a tabela era Jorge Wágner, que caia por aquele espaço mas levava com ele sempre a marcação de dois adversários. Sentindo que não tinha como evoluir tocando a bola, o Corinthians passou a usar a jogada que Geninho costuma chamar de ligação direta - aquele passe longo que na maioria das vezes acaba saindo errado. Defensivamente o time também enfrentava problemas. Variando o lado das jogadas, o Fortaleza chegou com perigo algumas vezes mas em pelo menos três delas o goleiro Doni saiu bem do gol e evitou o pior. Só no final do primeiro tempo o Corinthians ameaçou o Fortaleza em duas jogadas pelo alto. Aos 37, Jorge Wágner cruzou na medida para Fumagalli, mas o cabeceio do atacante parou nas mãos do goleiro Jéferson. Aos 40, numa jogada parecida, Liédson fez um bom cruzamento para Jorge Wágner, na risca da pequena área, e de novo Jérferson defendeu o cabeceio. No segundo tempo o Corinthians ameaçou tomar conta do jogo. Logo aos 2 minutos, Kléber, Liédson e Jorge Wágner trocaram passes rápidos pela esquerda. A bola sobrou para o meia na frente de Jérferson, que voltou a fazer uma boa defesa. A resposta cearense veio na jogada seguinte, com Macedo, que perdeu um gol feito ao chutar em cima de Cocito. A partir daí, o jogo ficou aberto. A torcida cearense, que lotava o Castelão, incendiou a sua equipe. O Fortaleza sentiu que poderia vencer o jogo e aumentou a pressão. Aos 5 minutos, num escanteio pela esquerda, Fabrício cabeceou de costas para o gol e surpreendeu o goleiro corintiano, fazendo 1 a 0. Com a vantagem, o Fortaleza cresceu no jogo e quase amplia a vantagem aos 11 minutos. Numa bola erguida da esquerda, em diagonal, Alysson cabeceou de raspão e só não surpreendeu mais uma vez o goleiro corintiano porque Doni estava atento e conseguiu defender no reflexo com o pé esquerdo. Um minuto depois, Doni rebateu uma cobrança de falta de Marcos Paulo e Wendell só não marcou o segundo porque ?furou? em plena pequena área corintiana. O desespero tomou conta do Corinthians. Até Jorge Wágner levou uma bronca de Geninho por segurar desnecessariamente um adversário no meio-de-campo. Recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Criciúma, no sábado. "Jorge, não precisa disso. Segurar prá que?", reagiu o treinador corintiano, do banco. Sentindo que a derrota estava próxima, Geninho decidiu mexer na equipe. A primeira alteração foi por fatalidade: Cocito se machucou e foi substituído por Renato. Aos 20 minutos, trocou o zagueiro César (que a esta altura jogava de volante) por um volante verdadeiro, o jovem Pingo. Porém, antes de sair de campo, César foi cortar um passe de Clodoaldo e acabou lançando Fumagalli. O atacante driblou avançou em velocidade e driblou dois adversários, na área. No segundo drible foi derrubado por Carlinhos: pênalti. Rogério bateu e empatou. Em seguida, Geninho ainda trocou Fumagalli pelo menino Wílson, atacante de 19 anos. O time renasceu ofensivamente e aceitou um jogo franco. Quase levou o segundo, aos 27, quando Fabrício perdeu uma chance na frente de Doni. Mas aos 31, após outras tentativas de parte a parte, Liédson fez uma bela jogada individual pela direita e marcou o gol da vitória: 2 a 1. Ficha técnica: Fortaleza: Jefferson; Carlinhos, Márcio Giovanini e Ronaldo Argelim; Chiquinho, Dude, Alysson, Wendell e Marcos Paulo; Fabrício (Calmon) e Macedo (Clodoaldo). Técnico: Ferdinando Teixeira. Corinthians: Doni; Anderson, Fábio Luciano e César (Pingo); Rogério, Cocito (Renato), Fabrício, Jorge Vágner e Kléber; Fumagalli (Wilson) e Liedson. Técnico: Geninho. Gols: Fabrício, aos 5, e Rogério (pênalti), aos 23, e Liedson, aos 36 minutos do segundo tempo. Árbitro: Lourival Dias lima Filho (BA). Cartão amarelo: Cocito, Liedson, Jorge Vágner, Alysson, Kléber, Carlinhos, Macedo e Márcio Giovanini. Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio Castelão, em Fortaleza