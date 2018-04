Corinthians joga para encostar no líder do Brasileirão

Depois de falhar duas vezes na hora de encostar nos líderes, o Corinthians promete não repetir as falhas agora, em nova chance de entrar de vez na briga pela tríplice coroa. Ganhar nesta quarta-feira, às 21h50 (com acompanhamento do estadao.com.br e ao vivo na rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3), do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pelo fechamento da 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, significa diminuir para cinco pontos a diferença para o líder Palmeiras.

Marcelo Mattos será a novidade desta noite. O volante volta a vestir a camisa corintiana após dois anos na Grécia. Defederico, outro com chances de estreia, nem viajou para Curitiba, já que o Huracán promete apenas para a próxima sexta a liberação de sua documentação. Desta maneira, Jucilei deve aparecer na armação. No treino da última sexta, em Itu, ele foi destaque.

Os paranaenses lutam contra o rebaixamento e a ordem no Parque São Jorge é não desperdiçar pontos contra equipes que dificilmente vão complicar a vida dos times do topo.

"Quem está mais atrás (na tabela) precisa aproveitar as oportunidades para diminuir a diferença. E pela rodada antecipada em relação ao Corinthians, abriu essa oportunidade com derrota de duas equipes da frente", analisou o técnico Mano Menezes. "Ficamos contente com a chance, mas o mais importante não foi o tropeço (derrotas de Palmeiras e Internacional). Será a gente fazer nossa parte".

CORITIBA Edson Bastos; Rodrigo Heffner, Cleiton, Dirceu e Renatinho; Jailton, Leandro Donizete, Pedro Ken e Marcelinho Paraíba; Ariel e Thiago Gentil Técnico: Ney Franco CORINTHIANS Felipe; Balbuena, Chicão, Paulo André e Diego (Marcelo Oliveira); Marcelo Mattos, Elias e Jucilei; Jorge Henrique, Dentinho e Souza Técnico: Mano Menezes Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO) Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR) Horário: 21h50 Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3 TV: Band e Globo

O Corinthians vem de cinco jogos sem derrota e, nas contas de Mano, terá de manter esse desempenho para pensar em título. "Precisamos manter a série positiva num período maior se quisermos brigar por título na reta final", disse.

Já os jogadores fazem questão de colocar o nome do Corinthians entre os favoritos. Não aceitam ver falar só de Palmeiras, Internacional e São Paulo. "Nos colocaram como carta fora do baralho, mas vamos disputar o título, sim", garantiu o volante Elias. "Podem incluir nosso nome entre os favoritos".

No clube, todos esbanjam confiança num triunfo também no compromisso contra o Goiás, no Pacaembu, no próximo domingo, para chegar embalado contra o São Paulo, no domingo seguinte, no Morumbi.

Como tem confronto direto também contra o Palmeiras, e ganhou reforços como Defederico, Mattos, Edno e o retorno de Ronaldo, o Corinthians faz questão de fazer coro com sua torcida: "o Coringão voltou". Resta saber se comprovará as palavras com bom futebol e triunfos, a começar por esta quarta.