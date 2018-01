Corinthians joga semifinal no Pacaembu A Federação Paulista de Futebol (FPF), através de seu departamento técnico, confirmou na tarde desta sexta-feira as datas, horários e locais dos confrontos das semifinais da Copa São Paulo de Juniores. A entidade confirmou os dois confrontos, entre paulistas e paranaenses, no domingo, ambos na cidade de São Paulo. A primeira partida acontecerá às 11h10, entre Nacional e Paraná, no estádio Nicolau Alayon, que pertence ao Nacional. A partir das 18h30, o Corinthians enfrenta o Iraty, no Pacaembu, que também será o palco da final, marcada para terça-feira, dia 25, quando é comemorado o aniversário de São Paulo. A TV Cultura irá fazer a transmissão das duas partidas.