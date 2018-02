Corinthians: jogadores festejam folga Merecidamente, os jogadores do Corinthians descansam neste domingo. A maioria deve passar o domingo com a família. Já a próxima folga... ?Acho que esta é a última do ano?, ressalta o meia Roger. Parece, mas não é exagero. Com a anulação e remarcação das 11 partidas do Campeonato Brasileiro apitadas por Edilson Pereira de Carvalho ? sendo duas do Corinthians ? o time de Parque São Jorge enfrenta verdadeira maratona de jogos nesta seqüência de competição. Serão seis duelos em 14 dias. A dura série começa quinta-feira, diante do Santos. Depois vêm Palmeiras (domingo), Pumas, do México (dia 19, pela Copa Sul-Americana), Paraná (22), São Paulo (24) e Paysandu (26). ?Nosso maior problema de agora em diante é o desgaste físico. Esta maratona de jogos, viagens, cansa?, enfatiza Roger, que hoje pediu substituição no segundo tempo, após o terceiro gol. ?Estamos desgastados, falta gás?, reconhece Hugo. Apesar de o clube afirmar, após passar pelo River Plate, que a Copa Sul-Americana também virou prioridade, a solução encontrada por alguns jogadores é ser poupado no duelo contra o Pumas, dia 19, no Pacaembu. As marcas por tantos jogos num mesmo ano começam a dar mostras nas lesões musculares. Rosinei, Fabrício, Wendel, Roger, Tevez, entre outros, já tiveram de ser poupados em treinos para evitar lesões deste tipo. Já os zagueiros só pensam em jogar. Ainda mais agora que a defesa começa a não levar gols. Hoje, Betão aproveitou para responder sobre provocações de Amoroso, que prefere ser poupado contra o Santos para entrar inteiro frente o Corinthians. ?Pela grandeza da nossa camisa, todo mundo sonha em jogar aqui.?