Corinthians jogará com reservas contra o Bragantino e Petros na lateral

O técnico Tite visa poupar seus principais jogadores para o duelo contra o Danubio, quarta-feira, no Itaquerão, pela Libertadores. Sem nenhum lateral-esquerdo para o duelo no interior paulista, Petros será deslocado para o setor esquerdo.

De acordo com o treino deste sábado, o Corinthians deve entrar em campo com a seguinte escalação: Walter; Edílson, Edu Dracena, Yago e Petros; Cristian, Bruno Henrique e Danilo; Malcom, Luciano e Vagner Love.

Invicto no Paulistão, o Corinthians lidera o Grupo B com 32 pontos e já está classificado para as quartas de final. O Bragantino está na última posição do Grupo D com apenas sete pontos somados.

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Walter e Matheus Vidotto.

Lateral: Edílson.

Zagueiros: Yago, Edu Dracena e Rodrigo Sam.

Volantes: Cristian, Ralf, Bruno Henrique e Petros.

Meias: Jadson e Danilo.

Atacantes: Guerrero, Luciano, Malcom, Vagner Love e Romero.