Corinthians jogará completo em Campinas O Corinthians deve jogar completo contra a Ponte Preta, quarta-feira, em Campinas. O lateral Rogério e os meias Piá e Rodrigo reforçarão a equipe, o que deixa Oswaldo de Oliveira animado para a estréia no Campeonato Brasileiro. "Com a sequência de jogos e com todos os titulares, o time vai se encaixar", alerta o treinador. "Mas é preciso tempo e paciência". Apesar de uma certa frustração com o empate de ontem, contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, o treinador deu um voto de confiança ao elenco. De acordo com Oswaldo, o time sentiu principalmente a falta de jogo. "Criou-se uma expectativa muito grande nesse reencontro com a torcida. Mas o time mostrou no segundo tempo que tem potencial para crescer". O treinador, no entanto, reconhece que a primeira sequência de quatro jogos no Brasileiro é difícil. Além da Ponte, o Corinthians enfrenta o Paysandu no Pacaembu, o Grêmio no Olímpico e em seguida faz o clássico com o Palmeiras. Hoje, os jogadores que não jogaram contra o Fortaleza venceram um jogo-treino com o Joseense, por 3 a 0. Piá, Bobô e Rosinei anotaram os gols. Os jogadores que estavam afastados, entre eles Régis Pitbull e Adrianinho, voltaram a treinar.