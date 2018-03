Corinthians junta os cacos em Porto Feliz A delegação do Corinthians segue na tarde desta segunda-feira para Porto Feliz, interior de São Paulo, onde dará seqüência à preparação para o Campeonato Brasileiro, que começará no dia 21 ? a estréia será contra a Ponte Preta, em Campinas. O técnico Oswaldo de Oliveira trabalha para montar um time competitivo, o que não conseguiu fazer até agora. O treinador espera que a chegada do meia Piá, ex-Ponte Preta, ajude a acertar o meio-de-campo, que teve, assim como o restante da equipe, péssimo desempenho no Campeonato Paulista. O Corinthians, que vai passar a semana na cidade paulista, fez dois jogos-treino após a eliminação do Estadual e não foi bem. Os reservas perderam para o Barueri por 1 a 0, em Extrema, e os titulares foram derrotados pelo Santo André pelo mesmo placar. ?Passamos por uma fase ruim, mas não estamos mais em fase ruim?, garantiu o otimista Oswaldo. O clube deverá anunciar oficialmente, nesta segunda-feira, a saída do diretor-técnico Roberto Rivellino, que não se adaptou à função. Na sexta-feira, ele entregou o cargo à diretoria, que não vai fazer esforço para segurá-lo. Alguns dos jogadores que foram trazidos por Rivellino também podem deixar o Parque São Jorge. É o caso de Adrianinho e Régis Pitbull, que não aprovaram e são pouco aproveitados nos treinamentos. O próximo compromisso oficial do Corinthians será no dia 14, contra o Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Ceará.