Corinthians: Kia reclama da equipe O presidente da MSI, Kia Joorabchian deixou claro não estar gostando do desempenho do Corinthians, que conquistou 8 de 21 pontos possíveis nas últimas sete rodadas do Campeonato Brasileiro. "Terrível. Mas felizmente ainda estamos na liderança", disse. "O que poderíamos fazer, fizemos. Mais, só se entrarmos em campo." O técnico Márcio Bittencourt tentou mostrar serenidade com o comentário. "O Kia é dirigente e a gente respeita. O importante é que estamos trabalhando e a situação atual não é de preocupação", disse o treinador, lembrando que a meta principal do Corinthians é manter o time sempre no pelotão de elite. Sobre o fato de o Santos ter encostado na tabela de classificação (ambos têm 39 pontos), foi direto. "Acho que devemos pensar no Corinthians e não nas outras equipes." O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, também falou. "Trazer Marcos para o Parque São Jorge está fora de questão. Ele tem vínculo muito forte com o Palmeiras", afirmou, lembrando que o atacante Paulo Nunes teve problemas com a torcida em sua passagem pelo Corinthians por esse motivo. O atacante Nilmar, apresentado oficialmente hoje, espera poder atuar logo no ataque ao lado de Tevez e, com bom desempenho, conquistar a projeção de seu trabalho e, quem sabe, assumir a posição de destaque do Campeonato Brasileiro deixada por Robinho. "Também tenho como objetivo chamar a atenção o suficiente para conquistar uma oportunidade na seleção brasileira."