Corinthians lamenta queda e já foca na final do Campeonato Paulista

SÃO PAULO - Vencer o Campeonato Paulista, neste domingo, contra o Santos, virou obrigação para o Corinthians. Cientes disso, os jogadores saíram do gramado nesta quarta-feira já com as atenções voltados para a partida na Vila Belmiro. "Lutamos até o final. Infelizmente não conseguimos o resultado. Agora é trabalhar para ganhar o Paulista", disse o atacante Alexandre Pato.

O lateral-esquerdo Fábio Santos foi outro a admitir que o peso do título estadual aumentou depois da eliminação na Copa Libertadores. "Tivemos entrega desde o primeiro minuto, mas não temos muito tempo para lamentar porque domingo tem uma decisão. Esse time está acostumado a enfrentar decisões e amanhã (quinta) já vamos focar o Paulista", afirmou.

Para o atacante Emerson, a derrota em Buenos Aires foi crucial para a queda da equipe no Pacaembu. "Serve de aprendizado. No primeiro jogo o time não foi bem e levou o gol. Libertadores é assim. Contra equipes fortes fica difícil reverter, ainda mais como aconteceu hoje (quarta), de o time levar o gol em casa. Mas vale como experiência", disse.

Já o meia Danilo lamentou o fato de o time ser sofrido um gol em casa ainda no primeiro tempo. "O que mais a gente não queria era que eles saíssem na frente, mas infelizmente aconteceu", comentou.