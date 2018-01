Corinthians lança garotos na Mercosul É bom o torcedor do Corinthians começar a se acostumar com o time que o técnico Wanderley Luxemburgo vai colocar em campo neste sábado, às 10h30, no jogo-treino contra o Bragantino, em Bragança Paulista. A equipe recheada de garotos, como o lateral direito Angelo e o zagueiro Marquinhos, certamente será a que vai estrear na Copa Mercosul, quinta-feira contra o Colo Colo em Santiago, no Chile. Há não ser a contratação do atacante Deivid, que deverá ser anunciada nas próximas horas, as perspectivas não são nada animadoras. O técnico Wanderley Luxemburgo sabe disso, tanto é que já começou a conscientizar o seu grupo de jogadores para a importância da união neste momento. "Há um planejamento de trabalho e os meus jogadores já estão avisados disso". A diretoria do clube, por intermédio do vice-presidente Antonio Roque Citadini, também já fez o alerta geral. Ele chamou o atacante Marcelinho Carioca à sua sala na quarta-feira, e o advertiu pelas críticas feitas à imprensa. Marcelinho Carioca, junto com Luxemburgo também procura fazer a sua parte, e deixa claro aos mais jovens que o negócio é trabalhar e esquecer, pelo menos por enquanto, as contratações. Hoje, o elenco encerrou o período de 13 dias de treinos em Extrema, sul de Minas Gerais. Wanderley Luxemburgo só tem à disposição 17 jogadores. A indefinição compromete até a inscrição de jogadores que clube tem de mandar para Conmebol até terça-feira. A Confederação Sul Americana permite a inscrição de 30 jogadores. Como o treinador não sabe quantos serão os reforços e muito menos quando eles virão, está em dúvida se enxerta a relação com juniores ou se aguarda um parecer da diretoria. O primeiro reforço a ser anunciado deverá ser mesmo o atacante Deivid, do Santos. A decisão da Justiça Trabalhista (Santos e Nova Iguaçu lutam pelo passe do atleta) está para sair. Com a decisão, o Corinthians finalmente vai poder apresentar o jogador à sua torcida. Deivid tem até um contrato assinado com o Corinthians.