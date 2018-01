Corinthians lança uniforme amanhã A festa promete ser grande, resta saber como vai estar o clima no evento. Num ambiente de desconfiança em relação ao desempenho e potencial do time, o Corinthians faz ?ôba-ôba? nesta segunda-feira, no Pacaembu, para celebrar sua mais nova parceria, com a multinacional norte-americana de material esportivo Nike. Após mais de um ano de negociações, finalmente será apresentado o novo uniforme, cuja estréia será feita na quarta-feira, diante do Cruz Azul, do México, na primeira rodada da Copa Libertadores da América. Confete à parte, a união nasce envolta em pressões. Diretoria, grupo de jogadores, comissão técnica e, sobretudo, torcedores não escondem que o título da competição continental, até aqui inédito na galeria corintiana, é a prioridade da temporada 2003. Por outro lado, o elenco não está completo e Geninho, que não teve tempo para deixar o time com ?a sua cara?, ainda espera pela chegada de um meia, posição mais carente da equipe desde a saída de Ricardinho, que trocou o Parque São Jorge pelo Morumbi. A grande expectativa é que durante a celebração, finalmente os cartolas consigam anunciar o acerto com Jorge Wagner, do Cruzeiro. Basta apenas definir as bases salariais do atleta. O clube precisa fazer a inscrição dos jogadores até 48 horas antes da partida. O volante Vampeta foi encarregada de atenuar os ânimos. Para ele, o fraco desempenho do time nas três primeiras rodadas do Campeonato Paulista nada mais é do que reflexo do início de temporada. "Daqui a pouco todo mundo entra no ritmo e a coisa vai andar melhor", afirmou. "Já fiquei perto desse título (Libertadores) duas vezes aqui (1999 e 2000) e agora quero levar para minha coleção."