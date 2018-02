Corinthians lançará kit em homenagem a sua torcida

Os esforços da diretoria para tirar o Corinthians da Série B do Brasileirão em 2008 já começaram. O departamento de marketing do clube lançará, nesta quinta-feira um kit de produtos em homenagem ao apoio recebido por sua torcida na campanha do time para evitar o rebaixamento mais recente edição da Série A, o que acabou não acontecendo. Veja também: Zagueiro Willian está perto de ir para o Corinthians Felipe decide seu futuro no Corinthians na próxima semana Corinthians impede a entrada de visitante em sua sede Uma camisa com os dizeres "Eu nunca vou te abandonar porque te amo. Eu sou Corinthians" é o destaque do kit, que também terá seus produtos vendidos separadamente, como um adesivo e uma pulseira, também alusivos ao grito da torcida corintiana. Os produtos estarão disponíveis para pré-venda no site oficial da loja Poderoso Timão e no site da Roxos e Doentes. A camisa custará R$ 39,90. O adesivo R$ 5,00 e a pulseira R$1,50. Já o Kit completo sai por R$ 44,90.