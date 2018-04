Corinthians lançará nova camisa com fotos de torcedores

Após lançar uma campanha em que vendeu espaços da camisa corintiana para a entrada de fotos de torcedores em 2008, quando a iniciativa reconheceu o papel da torcida na campanha que marcou a volta do time à elite do futebol brasileiro, o Corinthians anunciou nesta terça-feira o relançamento da campanha batizada com o nome "Timão é a Sua Cara".

O clube informou que usará a partida contra o Flamengo, no dia 29 de novembro, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, para usar a camisa cujos espaços já estão sendo colocados à venda por R$ 800 cada um.

O Corinthians avisou que, até esta quinta-feira, "apenas aqueles que participaram (da campanha) no ano passado terão direito a garantir seus espaços". Em seguida, porém, a compra do espaço será aberta a todos os torcedores. E, como em 2008, serão dez ídolos corintianos homenageados em dez camisas diferentes, sendo cada uma delas em alusão a um grande título da história do clube. O torcedor escolherá o ídolo a ser homenageado em sua camisa.