Corinthians leva Cássio, Emerson e garotos para estreia no Brasileiro

O técnico Tite confirmou, neste sábado, que o Corinthians vai jogar com reservas na estreia do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Cruzeiro, na Arena Pantanal. Dos titulares da equipe, só Cássio e Emerson foram relacionados para a viagem até Cuiabá, onde o clube mineiro vai cumprir pena de perda de mando de campo.

O goleiro viaja com os reservas porque se desgasta menos que os colegas de linha. Já Emerson corre o risco de não poder enfrentar o Guaraní, quarta-feira, no Itaquerão. Ele e Mendoza foram expulsos contra o São Paulo, na última partida da fase de grupos, não jogaram no Paraguai, e correm o risco de serem suspensos por até seis partidas.

A tendência é que o Corinthians jogue com: Cássio; Edílson, Yago, Edu Dracena e Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Danilo e Petros; Emerson (Mendoza) e Vagner Love. Uma equipe reserva de respeito para enfrentar uma equipe também enfraquecida do Cruzeiro.

Como vai poupar todos os titulares de linha, Tite convocou alguns garotos formados pelo clube: o zagueiro Rodrigo Sam, o volante Marciel e o meia Matheus Pereira, além o atacante Malcom, que chegou a ser titular do time no ano passado.

CONFIRA OS JOGADORES RELACIONADOS

GOLEIROS - Cássio e Walter;

ZAGUEIROS - Edu Dracena, Yago e Rodrigo Sam;

LATERAIS - Edilson e Uendel;

VOLANTES - Bruno Henrique, Cristian e Marciel;

MEIAS - Danilo, Petros e Matheus Pereira;

ATACANTES - Romero, Emerson, Malcom, Mendoza e Vagner Love.