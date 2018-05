Corinthians leva multa e perde dois mandos de campo

O jogo contra o Flamengo no domingo passado pouco interessava ao Corinthians, que não tinha mais pretensões no Brasileirão. No entanto, as confusões durante a partida causaram prejuízos ao time paulista no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com quatro denunciados no tribunal, o clube perdeu dois mandos de campo e foi multado em R$ 20 mil, enquanto o zagueiro Chicão foi suspenso por um jogo e o goleiro Felipe, por dois.

O técnico Mano Menezes, que criticou a atuação do árbitro Evandro Rogério Roman, escapou de uma suspensão de até 180 dias por ser denunciado no artigo 188 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (manifestação desrespeitosa).

Os jogadores também foram enquadrados por causa das críticas à arbitragem. Felipe foi denunciado no artigo 252 (reclamação) e 258 (atitude antidesportiva), por ter supostamente facilitado o segundo gol do Flamengo, em cobrança de pênalti.

Já Chicão pegou um jogo de gancho por causa da falta sobre Fierro que resultou em sua expulsão. O jogador recebeu o segundo cartão amarelo e foi mais cedo para o vestiário.