Corinthians libera Carlos Alberto A diretoria do Corinthians conseguiu liberar pelo menos uma de suas estrelas para a partida deste sábado, contra o América de Rio Preto, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Em entrevista ao Sportv na tarde desta sexta-feira, o supervisor do clube, Paulo Angioni, informou que a inscrição do meia Carlos Alberto foi ?totalmente regularizada? e o jogador está apto a estrear neste sábado. Angioni informou ainda que a situação de Carlitos Tevez - a maior atração do jogo - ainda não está totalmente definida, mas garantiu que isso deverá acontecer em breve. ?O Boca (Juniors) já comunicou a Federação Argentina sobre a transferência e agora estamos dependendo apenas que a Federação faça o comunicado oficial à CBF, o que deve acontecer dentro das próximas horas?, afirmou o dirigente. As estréias de Carlos Alberto e Tevez provocaram uma verdadeira corrida do torcedor corintiano por ingressos. Ontem, no primeiro de vendas, cerca de 10 mil bilhetes foram vendidos antecipadamente. Hoje, grandes filas se formaram nos pontos de venda, num indicativo de que grande parte dos 60 mil ingressos colocados à disposição do torcedor deverão ser comercializados.