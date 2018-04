Líder até nas arquibancadas, Corinthians enfrenta o Sport na arena

O Corinthians é o campeão simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro dentro de campo e também nas arquibancadas. Enquanto o time de Carille chega para a última partida da primeira parte do campeonato líder e de forma invicta, a torcida alvinegra comemora a melhor média de público da competição até agora. O número pode aumentar neste sábado, diante do Sport, às 19h, na Arena Corinthians. Mais de 42 mil corintianos estarão no estádio.

O Corinthians levou 37.544 pagantes por partida no primeiro turno da disputa – melhor média dentre os 20 participantes da Série A e à frente de Palmeiras (33.476), São Paulo (28.639), Grêmio (26.117) e Bahia (18.006).

No fim da tarde de sábado, o clube anunciou que todos os ingressos tinham sido reservados para o jogo diante da equipe do técnico Luxemburgo. O número exato de entradas não foi divulgado, mas a tendência é que mais de 42 mil torcedores estejam presentes no Itaquerão.

Este será o 14.º jogo consecutivo – somando Paulista e Brasileiro – que o Corinthians levará mais de 30 mil torcedores para a sua arena. A presença da torcida serve como fator motivacional ao time de Carille, que, nesta sequência de casa cheia, somou seis empates e sete vitórias. De quebra, ajuda a arrecadar dinheiro para pagar a arena.

Apesar da boa fase e dos resultados incontestáveis, ainda houve espaço para algumas vaias. Elas apareceram no fim de jogos em que alguns atletas saídos do banco não atuaram bem. O alvo preferido dos corintianos é o meia Giovanni Augusto.

Carille parece ter ouvido o apelo popular e fará mudanças no time. Romero, outro que também já foi muito contestado no passado é visto como essencial por muitos corintianos, está de volta, recuperado de dores na coxa esquerda que o deixaram fora das últimas três partidas. Ele volta ao time, mas Clayson não deixa a formação principal. Ele permanecerá para a saída do próprio Giovanni Augusto.

Assim, o paraguaio atuará mais pelo lado direito e Clayson ficará na esquerda. Com a mudança, o Corinthians ganha em velocidade. A tendência é que mais bolas cheguem aos pés de Jô, que com o gol marcado diante do Atlético-MG, quarta-feira, se tornou o artilheiro do Brasileiro, com 11 gols em 18 jogos.

Embora tenha alguns jogadores desgastados fisicamente, como Maycon e Arana, Carille deve levar a campo o que tem de melhor, já que depois do Sport, a equipe só voltará em ação no dia 19, para enfrentar o Vitória. A partida contra a Chapecoense, que seria no próximo fim de semana, na cidade de Chapecó, foi adiada para o dia 23 – o rival viaja para amistosos na Europa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner; Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Romero e Clayson; Jô.

Técnico: Fábio Carille.

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Henríquez e Sander; Patrick, Rithely, Diego Souza e Everton Felipe; Osvaldo e André.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Juiz: Wagner Reway (MT).

Local: Arena Corinthians, em São Paulo.

Horário: 19h.