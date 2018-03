Corinthians: Liedson diz que já acertou Liedson admitiu hoje que já se acertou com o Corinthians. Ele nem apareceu mais para treinar com o Sporting e deve chegar amanhã ao Brasil. O atacante passará alguns dias de folga na Bahia, sua terra natal, à espera de uma definição sobre seu futuro. "Entre o Liedson e o Corinthians está tudo certo", disse o jogador, referindo-se a si próprio na terceira pessoa. "Só faltam alguns detalhes a serem resolvidos entre o Sporting e a MSI. O problema é que o diretor (do clube português) que estava negociando pediu demissão". Na verdade, o que mais vem atrapalhando a negociação é dinheiro. A oferta do Corinthians está um pouco abaixo dos 8 milhões de euros (R$ 24,5 milhões) pedidos pelo Sporting. Kia Joorabchian, homem forte do MSI, e Alberto Dualib, presidente do Corinthians, permanecem na Europa tentando dobrar os dirigentes portugueses. Eles não querem voltar para o Brasil sem a confirmação de um reforço. Se isso acontecesse, a viagem de quase duas semanas poderia ser tachada como improdutiva. Outro jogador do Sporting que entrou na lista de possíveis reforços do Corinthiansé o zagueiro pentacampeão Anderson Polga. Ele está se desligando do clube português e viria para ocupar a vaga do outro Anderson, o atual capitão corintiano, que vai para o Benfica em julho. "Seria uma honra defender o Corinthians", diz Polga. O empresário dele é o mesmo de Liedson: Gilmar Veloz, que, de uma semana para outra, parece ter se tornado o maior amigo de Kia Joorabchian e Alberto Dualib. Além de negociar em nome de Liedson e Polga, Veloz tenta fazer a ponte também para que o Corinthians contrate o jovem meia Anderson, do Grêmio. Parceiro de Gilmar Veloz, o empresário Renato Silva vem acompanhando de perto as negociações em nome de Liedson. Apesar de o próprio jogador dizer que já se acertou com o Timão e de que dirigentes corintianos darem o negócio como certo, Silva mantém a cautela ao falar do assunto. "Nos próximos dez dias, dificilmente haverá alguma novidade. A negociação está bem difícil". Paulo Angioni, diretor da MSI, também acha que nenhuma contratação será oficializada ainda esta semana. Kia e Dualib têm pressa. Querem voltar ao Brasil até o final da semana com um reforço. Na terça-feira, vão a Buenos Aires para o sorteio da Copa Sul-Americana, que começa em agosto. Aproveitarão para formalizar o negócio com o volante Mascherano, do River Plate. Ele se apresenta no Parque São Jorge após a Libertadores. O namoro com Vágner Love continua, mas o CSKA quer mais que o dobro do que a quantia oferecida por Kia (cerca de R$ 30 milhões). Com relação a Helton, o empresário do goleiro, Marival Gomes, ora fala que o Corinthians está fora do negócio, ora fala que ele ainda pode ser contratado. O Porto também tem interesse em Helton. Hoje, o zagueiro Marquinhos se apresentou ao Atlético-MG. Ele foi emprestado até dezembro.