Corinthians luta por vaga na semifinal Por ordem de Kia Joorabchian, e sem levar em consideração as determinações do fisiologista Renato Lotufo, o técnico Antônio Lopes escala o seu melhor Corinthians possível nesta quarta-feira, às 22 horas (horário de Brasília), no México, contra o Pumas. Mesmo sem Tevez, Nilmar, Gustavo Nery, Marcelo Mattos e Rosinei, Kia exige a classificação. ?A Copa Sul-Americana vale muito e é importante para nós. E não vai atrapalhar o Brasileiro?, disse o presidente da MSI. Ele tanto quer a vitória que viajou para a Cidade do México com a delegação. Depois da vitória por 2 a 1 no jogo em São Paulo, basta o empate para o time chegar à semifinal. A classificação seria ainda mais comemorada, já que desde novembro de 2001, o time não chega à semifinal de uma competição internacional ? na oportunidade, foi eliminado da decisão da Mercosul pelo San Lorenzo. O Velez Sarsfield já está definido como o adversário do clube que se classificar. ?Nós temos jogadores com condições de conseguir a vaga. O Pumas não passa por um bom momento no Campeonato Mexicano e vai querer descontar a diferença na Sul-Americana. Mas estaremos preparados?, avisa Antônio Lopes. Sem Tevez, servindo a seleção da Argentina, Nilmar, não inscrito no torneio, Gustavo Nery na seleção brasileira e Marcello Mattos e Rosinei ? poupados com dores musculares, o técnico corintiano montou uma equipe jovem e preparada para tentar ficar com a vaga nos contragolpes. ?O time que vai enfrentar o Pumas está muito diferente daquele que goleou o Santos. Vários jogadores importantes sequer viajaram para o México. Mas estamos animados a voltar para o Brasil classificados. A confiança está dominando o grupo?, avisa Carlos Alberto. O meia será a principal estrela do time no México. Lopes já o avisou que ele terá de se desdobrar ajudando na marcação. Seu três companheiros no meio-campo serão Bruno Octávio, Wendel e Fabrício. A escalação de Fabrício teve de ser negociada com a diretoria. Lopes consultou o vice-presidente Andrés Sanchez sobre a proibição de colocar o jogador em campo. Fabrício havia dito na semana passada que o presidente Alberto Dualib ?está com idade avançada e às vezes fala besteiras?. O volante foi multado em 40% do salário e suas escalações ficaram nas mãos da diretoria. Desta vez, ele joga.