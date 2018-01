Corinthians: luz amarela após derrota A derrota para o São Paulo acendeu a luz amarela no Corinthians. O time, que conseguira 10 vitórias consecutivas, está consciente que não poderá repetir a mesma atuação contra o Santos, nas semifinais do Campeonato Paulista. "Temos de olhar bem o que aconteceu na partida de hoje para que os erros não se repitam contra o Santos", alertou o meia Ricardinho. Essa também é a opinião de outro jogador experiente, o lateral-esquerdo André Luiz. "Perder nunca é bom, mas agora teremos a oportunidade de corrigir os erros para o jogo contra o Santos. O técnico Wanderley Luxemburgo pensa da mesma forma, ele esperava a vitória e a vantagem do empate contra o Santos nos jogos semifinais, mas sua preocupação é não deixar que os jogadores se abatam. "A vantagem do Santos pode ser revertida com uma vitória por 1 a 0", disse o treinador. "Nesse momento, tenho é que dar os parabéns aos meus atletas. Eles saíram da penúltima colocação e se classificaram com uma rodada de antecipação. Era normal que houvesse um relaxamento, mas temos de retomar a pegada nos próximos jogos." Luxemburgo repetiu neste domingo o que vem falando nos últimos dias: ele não quer que os cartões amarelos acumulados pelos jogadores na fase de classificação sejam zerados para as semifinais. Ele lembra que, hoje, o zagueiro João Carlos jogou com cuidado redobrado por esse motivo. A pegada a que se refere deverá ser retomada no jogo de quarta-feira, contra o Flamengo do Piauí, pela Copa do Brasil. O jogo será realizado no Piauí. O time viaja nesta segunda-feira. A comissão técnica quer que os jogadores descansem o máximo possível e se alimentem da melhor forma para reduzir o desgaste.