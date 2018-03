Corinthians: maior torcida em 10 anos Resultados dentro do campo à parte, há algo no Parque São Jorge que faz a cartolagem corintiana dar pulos de alegria. Ninguém fala oficialmente sobre o assunto, mas, nos bastidores, a expectativa é quase unânime: em um prazo de oito a 10 anos, o Corinthians terá a maior torcida do Brasil. Basta manter a performance demonstrada nos últimos dois anos, baseada na forte exposição, com títulos e freqüente presença em decisões. "O Corinthians é o maior beneficiado pelo advento dos novos meios de comunicação, como a internet", afirma pessoa envolvida com o marketing alvinegro. Leia mais no Estadão