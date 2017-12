Corinthians: mais R$ 2 milhões emprestados O Corinthians pediu mais R$ 2 milhões emprestados para honrar hoje a sua folha de pagamento. Segundo apurou o JT no próprio Parque São Jorge, a instituição financeira que socorreu a diretoria, desta vez, foi o banco Santos. Além desse empréstimo, o clube já tinha obtido R$ 500 mil na FPF no mês passado. Com isso, a dívida corintiana ultrapassa os R$ 30 milhões, sem contar as inúmeras ações trabalhistas e os direitos de imagem devidos a jogadores e técnicos que passaram pela Fazendinha. O clube teve de recorrer a mais esse empréstimo bancário porque não tem mesmo de onde tirar dinheiro. A diretoria já recebeu antecipadamente as cotas da Globo, da Pepsi, da Nike e da Kolumbus até outubro. Isso significa que, sem perspectivas de receitas, novos empréstimos deverão ser feitos nos próximos meses. Um desafio paralelo para a diretoria tem sido arranjar avalistas. Consta que o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, que também é vice-presidente eleito, nunca aceitou bancar "papagaios". Antes de sua demissão, o vice-presidente Andrés Sanches era o homem que emprestava dinheiro ao clube e que avalizava os títulos bancários. Desta vez, sobrou para o outro vice eleito, Nesi Curi, que no passado já perdeu muito dinheiro "investido" no Corinthians. Antes do empréstimo de R$ 2 milhões, o clube teve de pagar R$ 600 mil somente de juros a outra instituição financeira. A situação pode ficar ainda pior se for confirmado o que se especula no Parque São Jorge: a diretoria tem descontado Imposto de Renda na fonte de seus funcionários, mas não estaria repassando o dinheiro à Receita. As ações trabalhistas contra o clube também proliferam. Amanhã, na Justiça do Trabalho, a audiência é com o médico Joaquim Grava, demitido por Citadini há cerca de dois anos. Grava pede R$ 3 milhões de indenização. Se ganhar a causa, promete pedir a penhora dos bens particulares do presidente Alberto Dualib. "De acordo com a nova lei civil, o presidente é o responsável pelas dívidas do clube e deve honrar com os próprios bens os compromissos da entidade que ele dirige. E digo mais: não quero o dinheiro para mim. Tudo o que eu pegar vou investir numa contratação para o clube quando o Citadini sair", anuncia o médico. No ano passado, o Corinthians propôs um acordo com o médico. As partes chegaram a um acerto, mas o clube recuou, imaginando que Grava tinha retirado a sua ação na Justiça. Na terça-feira, Grava recebeu um telefonema de Nesi Curi, propondo o acordo antigo. Não aceitou. O dirigente ficou furioso e passou a ofendê-lo. "Ele me chamou de bêbado e sem-vergonha", revela o médico. "Tenho testemunhas, pois estava atendendo a dois pacientes em meu consultório. Ainda me ameaçou dizendo que proibiria os jogadores do Corinthians de consultar comigo". Grava prometeu fazer um Boletim de Ocorrência. "Estou pensando em processar esse senhor?. O médico disse ainda que Nesi fez outras ameaças. "Disse que ganhando ou perdendo, eu não levaria nem uma Kombi velha do Parque São Jorge. Estou pasmo. Sabia que a situação do clube era dramática e que os dirigentes estavam totalmente perdidos. Só não imaginava que pudessem chegar a esse ponto".