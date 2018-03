Corinthians manda jogos em Mogi-Mirim O Corinthians muda de casa temporariamente. Vai para Mogi-Mirim (SP), onde mandará três de seus jogos no Campeonato Brasileiro no Estádio Wilson Fernandes de Barros. De acordo com a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a equipe terá de disputar três rodadas longe do Pacaembu em decorrência da invasão do gramado por torcedores na partida em que o time foi goleado por 5 a 1 pelo São Paulo. Além de jogar fora da capital paulista, a equipe perderá boas bilheterias nas rodadas em que enfrentará Flamengo (12 de junho), Fluminense (26 de junho) e Palmeiras (10 de julho). Pela punição imposta pelo STJD, os torcedores não poderão entrar no estádio de Mogi, que manterá os portões fechados. O elenco lamentou a falta de contato com a torcida. O lateral-direito Coelho disse que a partida perde um pouco da graça. "Mas o que se pode fazer? Vamos buscar as vitórias mesmo assim." Neste domingo, o Corinthians joga no Pacaembu contra o Figueirense. Depois, só voltará à capital no dia 21 de julho, quando receberá o Paysandu.