Corinthians mandará machucado para o INSS A diretoria do Corinthians decidiu nesta sexta-feira, em reunião extraordinária no Parque São Jorge, reformular toda a política de relacionamento profissional do clube com seus jogadores. A partir da segunda-feira, dia 22, qualquer atleta corintiano que fique afastado do trabalho por problema de saúde ou lesão por mais de 15 dias será encaminhado à "caixa" e ficará aos cuidados do INSS. A expectativa é de que a medida provoque reação em cadeia. Leia mais no O Estado de S. Paulo