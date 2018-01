Corinthians mantém cautela após aumentar vantagem na liderança

Apesar da boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Corinthians são cautelosos ao comentarem sobre as chances de título da equipe. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Joinville, domingo, no Itaquerão, o time abriu cinco pontos de vantagem para o Atlético-MG, segundo colocado, que empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro no Mineirão.

"Ainda tem muito jogo pela frente, o campeonato não acabou. O Tite passa muito isso para a gente. Nossa equipe está jogando muito bem e está bem preparada", disse o zagueiro Felipe.

O meia Renato Augusto, inclusive, prefere não fazer contas para o time ser campeão. "Não dá para saber. Se você empata um jogo, de repente alguém já fica está perto. É ponto a ponto, jogo a jogo. Lá no final a gente começa a contar", disse.

Para o atacante Malcom, a equipe não pode diminuir o ritmo e dar chance de reação para os adversários. "Temos de continuar com esse foco para que, lá na frente, venha o título."

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio. Com uma lesão no ombro esquerdo, Rildo está fora. Malcom será mantido no ataque.