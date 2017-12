Corinthians marca chegada de Fábio Costa A apresentação oficial de Fábio Costa como goleiro do Corinthians já tem data marcada: será no dia 7 de janeiro. Um dia antes, porém, o jogador dará uma entrevista coletiva no hotel Crown Plaza, usado como concentração do Corinthians, para explicar à imprensa as razões que o levaram a deixar a Vila Belmiro. Fábio Costa continua em Salvador, passando férias ao lado da família, e também não vai admitir de público que já é do Corinthians porque tem contrato com o Santos até 31 de dezembro. Mas o seu procurador, Gustavo Amorim, já assinou um pré-contrato por ele. Por questões éticas, o Corinthins não confirma oficialmente a contratação do ex-goleiro do Santos. No entanto, o clube já reservou uma das salas de conferência do hotel Crown Plaza para a entrevista coletiva de seu futuro goleiro. Se o Corinthians levou a melhor na disputa com o Santos por Fábio Costa, perdeu Leandrão para o futebol coreano. O Inter de Porto Alegre negociou o atacante por U$ 400 mil. O negócio foi confirmado pelo vice-presidente Vitório Pfeiro. Para o lugar de Leandrão, o Corinthians tem dois nomes: Ramon, ex-Vasco; e Marcelo Ramos, ex-Cruzeiro. Os dois jogaram no futebol japonês em 2002 e querem retornar ao futebol brasileiro. Além desses dois jogadores, prosseguem as negociações com Alex Mineiro, do Atlético-PR. O Corinthians já acertou com o jogador, que detém 30% de seus direitos federativos, e com o empresário Juan Figer, dono de 40%. O que ameaça o negócio é Atllético-PR, que possui os outros 30% dos direitos federativos e só abre mão de Alex se receber em troca os direitos federativos de Jô e de Pingo. ?Isso é impossível?, adverte o vice-presidente Andrés Sanches, o mesmo que contratou Fábio Costa. A diretoria corintiana também se mostra irritada com a falta de boa vontade do presidente do Atlético-PR. Mário Celso Petráglia está demorando demais para discutir o negócio. Se nas próximas 48h não definir o que ele quer para liberar Alex Mineiro, o Corinthians pode desistir do jogador. Já tem até um outro nome: Vinícius, atacante que jogou o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Fortaleza. Quanto a Gilberto, do Grêmio, o negócio deve ser definido ainda nesta quarta-feira.