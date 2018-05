Corinthians marca jogo-treino com o Audax na sexta-feira

SÃO PAULO - Mano Menezes gostaria de realizar dois amistosos antes da estreia no Brasileirão. E com times da Série A. O Corinthians não conseguiu encontrar rivais por causa das finais estaduais e, depois de fazer um jogo-treino contra a Ponte Preta, no sábado passado, agora terá pela frente o Audax, uma das revelações do Paulista, na sexta-feira, também no CT Joaquim Grava.

"Tivemos algumas sondagens para jogos fora que não se concretizaram, como atuar no Paraguai", revelou o supervisor de futebol Saulo Magalhães. "Também teve um convite para o time jogar em Cuiabá (Arena Pantanal). Aguardamos a confirmação e não finalizaram."

Após o encontro com o Audax, serão oito dias até a estreia no Brasileirão e o clube não fará mais nenhum jogo-treino. Mas já se arma para não ficar apenas treinando na paralisação causada pela Copa do Mundo, quando Saulo Magalhães acredita que o amistoso em Cuiabá se concretizará. "Para essa pausa da Copa ainda não tem nada agendado, mas o que não deu certo agora deve ficar para o fim de junho", previu o dirigente.

A expectativa é a de enfrentar um grande rival já na reta final do Mundial, quando o estádio do Mato Grosso já estará sem partidas da Copa previstas. Dia 24 de junho, após Japão e Colômbia, a Arena Pantanal se despede do Mundial.