Corinthians marca no final, e bate Inter no Beira-Rio

Com o resultado, o Corinthians subiu para a provisória sexta posição da tabela, com 31 pontos. O Inter, com dois jogos a menos, segue com 33, quatro a menos do que o líder Palmeiras.

Após um jejum de cinco jogos sem vitória, o clube paulista chegou ao segundo triunfo seguido no Brasileirão. De quebra, devolveu a derrota sofrida para o próprio Inter no Pacaembu, na estreia do Brasileirão, quando atuou com os reservas e foi superado por 1 a 0, com um golaço de Nilmar.

No confronto desta quarta, o time de Mano Menezes entrou com muitos desfalques. Felipe, William, Alessandro, Marcelo Oliveira, Souza e Ronaldo estão machucados, Diego cumpriu suspensão e Boquita está com a seleção brasileira sub-20. Mesmo assim, exibiu um bom futebol e não deixou os mandantes exercerem uma forte pressão em nenhum momento do jogo.

Sem joga recuado na defesa, o Corinthians abriu o placar logo aos 10 minutos. Após falta cobrada da esquerda, Dentinho desviou e, em jogada muito confusa na pequena área, Chicão empurrou para as redes. O árbitro, no entanto, não assinalou o impedimento do zagueiro e ainda deu o gol para Jean, substituto de Willian e Diego na zaga.

Em desvantagem no marcador, o Inter, empurrado pelo bom público que compareceu no Beira-Rio, partiu para cima e, após muita insistência, deixou tudo igual aos 34. Giuliano avançou pela direita e cruzou na cabeça de Alecsandro, que desviou para o gol, sem chances para o novato goleiro Rafael Santos, que entrou bem no lugar do titular Felipe.

O segundo tempo no Beira-Rio foi marcado por muita emoção, com chances de gols para os dois lados. O Inter chegou a desperdiçar chances claras com Alecsandro e Dentinho.

Mas, quando os dois times já pareciam se contentar com o empate, veio o gol da festa corintiana, aos 42 minutos. Dentinho avançou pela direita e cruzou rasteiro para Jorge Henrique, em posição de impedimento.

O Corinthians voltará a campo no domingo para enfrentar o Botafogo, que ocupa a zona de rebaixamento, no Pacaembu. O Inter vai encarar o líder Palmeiras, no Palestra Itália, no sábado.

Ficha Técnica:

Internacional 1 x 2 Corinthians

Internacional - Lauro; Danilo Silva, Bolívar, Sorondo e Marcelo Cordeiro; Guiñazu, Sandro, Giuliano e Andrezinho; Bolaños (Marquinhos) e Alecsandro. Técnico: Tite.

Corinthians - Rafael Santos; Jucilei, Chicão, Jean e Marcinho (Paulo André); Moradei, Elias e Morais (Jadson); Jorge Henrique, Henrique (Bill) e Dentinho. Técnico: Mano Menezes.

Gols - Jean, aos 10, e Alecsandro, aos 34 minutos do primeiro tempo. Jorge Henrique, aos 42 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Bolaños, Marcelo Cordeiro, Bolívar (Internacional); Jucilei, Jorge Henrique, Dentinho, Paulo André (Corinthians).

Árbitro - Wagner Tardelli (SC).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).