Corinthians: Marcelinho perde ação O Corinthians conseguiu nesta quarta-feira uma vitória na justiça no ?Caso Marcelinho?. A liminar que dava ao jogador o direito de deixar o Corinthians e atuar por qualquer outro clube foi suspensa hoje pelo juiz Manoel Areano, da 74ª Vara do Trabalho de São Paulo. Por conta disso, a transferência do jogador para o Gamba Osaka, do Japão, feita no início deste ano, está anulada. O advogado contratado pelo Corinthians, Marcelo Gomara, informa que a decisão judicial determina ainda que o jogador terá de indenizar o clube em R$ 5 milhões. Marcelinho poderá recorrer da decisão. O advogado contou que o Corinthians deverá informar a CBF sobre a cassação da liminar ainda nesta quarta-feira. A CBF, por sua vez, deverá fazer a comunicação à Confederação Japonesa de Futebol (CJF). A CJF ficará então a responsável por notificar o Gamba Osaka sobre a impossibilidade de utilizar o jogador a partir de agora.