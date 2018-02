Corinthians: Marquinhos só em 2005 Se Rincón vai gostar da novidade, ainda ninguém sabe. Mas a tendência é de que o colombiano, que já se destacou como volante e meia, passe a ser opção para a zaga do Corinthians. Tudo por causa da nova contusão de Marquinhos, que passará por cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo e não joga mais nesta temporada. Como optou pelo esquema com três zagueiros - originalmente seriam Anderson, Marquinhos e Valdson -, o técnico Tite já foi obrigado a promover o jovem Betão ao time titular. Aí está o problema. A defesa, pelo menos nesse momento, é a principal preocupação do treinador do Corinthians. Assim, manter no banco outro garoto, no caso Alemão, seria arriscar demais. Conclusão: o colombiano Rincón, que já foi improvisado algumas vezes na posição, passaria a ser alternativa de Tite para a zaga. Outra indicação de que Tite não pretende aproveitar Rincón novamente no meio foi dada no treino desta terça-feira. Para o lugar de Fabinho, expulso no empate por 1 a 1 com o Goiás, foi testado Samir. No domingo, o Corinthians, 20º colocado no Campeonato Brasileiro, com 9 pontos, enfrenta o Flamengo, que tem 7 e é o 22º, em Limeira. Por causa de alguns torcedores que invadiram o campo na partida contra o Atlético-PR - goleada paranaense por 5 a 0 -, os corintianos foram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e obrigados a jogar fora de São Paulo.