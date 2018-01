Corinthians: Mascherano fica até 2007 Uma reunião nesta quinta-feira à tarde salvou aquele que seria o primeiro reflexo grave da crise entre Corinthians e MSI: o fim do vínculo entre Mascherano e o time do Parque São Jorge. O volante tinha 90 dias para atuar pelo Corinthians graças aos termos do Tratado de São Borja, que regulamenta o trabalho de argentinos no Brasil e vice-versa. Mas uma reviravolta jurídica garantiu o jogador ? recupera-se de cirurgia no pé esquerdo ? até 2007 no Parque São Jorge. Kia Joorabchian, presidente da MSI, parceira do Corinthians, exigia um contrato apenas até janeiro de 2006. O advogado Heraldo Panhoca, autorizado pelo presidente do clube, Alberto Dualib, exigia a confirmação do compromisso enquanto durasse o visto de permanência do atleta no Brasil ? dois anos. Houve várias reuniões e quando Kia estava prestes a aceitar a proposta do Atlético de Madrid para que o volante jogasse na Espanha em 2006, Panhoca conseguiu uma avaliação da CBF confirmando que o visto vale como contrato de trabalho. Ou seja: Mascherano só sai do clube antes de 2007 se a direção do Corinthians quiser. Ele poderia jogar pelo Tratado de São Borja até 6 de outubro. Mas há advogados da MSI que prometem trabalhar para recorrer e provar que Mascherano pode sair ao final dos 90 dias do contrato assinado com o Corinthians. A vingança de Kia Joorabchian pode atingir um dos jogadores mais desejados da história do Corinthians: o atacante Vágner Love. O iraniano tem um documento assinado pela diretoria do CSKA confirmando a prioridade à MSI para a compra do jogador até dezembro. A prioridade não é do Corinthians, mas sim do fundo de investimento. Se houver rompimento, Kia pode levar Vágner Love para o clube que considerar mais lucrativo. Isso não desvincularia a negociação de Jô com o CSKA. Ela é considerada fechada pela diretoria do Corinthians. Os russos examinaram o atacante durante esta semana e chegaram à conclusão que sua recuperação ? fratura no tornozelo direito ? será rápida e deverão pagar 4 milhões de euros pelo jogador. A quantia será descontada se a MSI contratar Vágner Love em dezembro e repassá-lo ao Corinthians. Mas há sérias dúvidas se a parceria será mantida. A relação entre Kia e Dualib nunca esteve tão ruim. O iraniano decidiu que não participará diretamente das eleições do Corinthians, marcadas para a primeira quinzena de fevereiro. Mas deverá apoiar qualquer candidato que decida enfrentar Alberto Dualib que pretende nova reeleição ? dirige o clube desde 1993. Segundo o estatuto do clube, nas próximas eleições 370 conselheiros vão votar, dos quais 183 são vitalícios. O presidente corintiano tratou de avisar seus conselheiros mais fiéis que chegaria na madrugada desta sexta da Alemanha. O dirigente, ao lado do empresário Renato Duprat, peregrinou entre Inglaterra, Israel e Alemanha. Dualib visitou investidores da MSI. Tentou de todas as maneiras desestabilizar Kia, alegando péssima administração do dinheiro do fundo de investimento. Há dúvidas se foi levado a sério.